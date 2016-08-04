Beşiktaş'ta 3 koldan transfer taarruzu

H.HAKAN EYÜPOĞLU

SİYAH-Beyazlı taraftarlar, her yeni güne "İnşallah transfer olur" temennisiyle uyanıyor. Beşiktaş yönetimi ise "Acaba oyuncuyu daha ucuza nasıl alırız" hesabını yapıyor. Süper Kupa finaline dokuz gün kalmasına rağmen Başkan Fikret Orman ve ekibi, Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle ince eleyip sıkı dokuyor. Yönetim, şu anda stoper ve forvet transferi ile Jose Sosa krizini çözmeye çalışıyor. Başkan Fikret Orman da bu üç konu için görev bölümü yaptı. Beşiktaş Başkanı, forvet transferini bizzat kendisini yürütüyor. Dün İngiltere'ye giden Orman, Loic Remy için bir kez daha Chelsea'yle masaya oturdu. Fransız oyuncu kiralanmak isteniyor. Siyah-Beyazlılar'ın hedefi; kadroyu iki forvetle güçlendirmek.

MENAJER OYUNUNA GELME!

Stoper transferi ise Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile üyesi Emre Kocadağ'ın kontrolünde… Listedeki birçok oyuncuyla dirsek temasında olan ikili, en kaliteli ve en uygun ismi kadroya katmak için çaba sarf ediyor. Güner ve Kocadağ, stoper konusunda gelişmeleri de Başkan Fikret Orman'a aktarıyor. Takımdan ayrılmak için neredeyse her yolu deneyen Jose Sosa krizini ise İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, çözmeye uğraşıyor. Arjantinli oyuncuyla neredeyse her gün görüşen Çebi, Tangocu'yu menajeri Favio Bilardo'nun oyununa gelmemesi için uğraşıyor. Henüz hiçbir kulüple anlaşamayan Sosa'nın yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.