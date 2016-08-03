Beşiktaş Oğuzhan Aydoğan'la anlaştı

Jürgen Klopp'un bizzat Dortmund'a getirdiği Oğuzhan Aydoğan, Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağladığı için kulübü tarafından siyah-beyazlılara verilmek zorunda kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bedavaya almaya çalıştığı ve otoritelerin Alman Milli Takımı'nın yıldızlarından biri olmaya aday gösterdiği Oğuzhan için 200 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

Oğuzhan Aydoğan'ın önümüzdeki günlerde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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