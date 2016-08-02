Aras kuvvet kazanırsa Gökhan’ı sollar!

Beşiktaş' ta durumu tartışma konusu olan Aras Özbiliz için teknik direktör Şenol Güneş'in tam not verdiği ortaya çıktı. Geçen sezonun devre arasında transfer edildikten sonra İspanya'ya kiralanan Aras'tan çok memnun olan Şenol Güneş'in bu oyuncunun çok iyi bir noktaya geleceğine inandığı öğrenildi.



ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Güneş'in yakın çevresine, "Aras çok yönlü bir oyuncu. Topu ayağına aldığında çok hızlı ve her iki kanatta da görev yapabiliyor. Rakip savunmaları hırpalayan bir oyuncu. Şu anda bazı zaafları var. Onları çok çalışarak giderebilir. Bu konuda teknik heyet olarak kendisine yardımcı oluyoruz" dedi.



Aras'ın biraz daha kuvvet kazanması durumunda Gökhan Töre'yi sollayacağını ifade eden Şenol Güneş, "Yakında iyi bir Aras izleyebiliriz. Onun göstereceği performans takımın gücünü daha da artıracaktır" ifadesini kullandı. (Takvim)