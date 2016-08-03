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40 yaşındaki Gabor Kiraly Macaristan Milli Takımı'nı bıraktı

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EURO 2016'da da forma giyen 40 yaşındaki Macar kaleci Gabor Kiraly, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Kiraly, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 1998'den bu yana milli takım için oynadığını ve toplamda 107 maça çıkarak Macaristan formasını en çok giyen oyuncu olduğunu belirtip, milli kariyerini bitirdiğini duyurdu.
 
Alman temsilci Hertha Berlin'in yanı sıra İngiltere'nin Crystal Palace, West Ham United, Aston Villa, Burnley ve Fulham takımlarında oynayan 40 yaşındaki Kiraly, geçen seneden beri ülkesinin Szombathely ekibinde forma giyiyor.
 
Karşılaşmalarda giydiği gri renkli eşofman altıyla bilinen Gabor Kiraly, bu yıl Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaparak, turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının sahibi olmuştu.

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