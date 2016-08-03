YÖK'ten kapatılan üniversitelerin öğrencileriyle ilgili kritik karar!

YÖK'ün yazılı açıklamasında, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15 vakıf üniversitesinin kapatıldığı, bu üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YÖK tarafından diğer üniversitelere yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin, mezun oluncaya kadar ilgili vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri, yerleştirileceği devlet veya vakıf üniversitesine ödemeye devam edeceklerinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

YÖK Genel Kurulunda alınan kararla, kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceğinin karara bağlandığı ve kapatılan üniversite öğrencilerinin aynı ildeki devlet veya vakıf üniversitesine yerleştirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapatılan üniversite öğrencilerinin yerleştirilmelerine ilişkin almış olduğumuz kararlara yapılan eleştiri ve yaşanan tartışmalar tarafımızca izlenmektedir ve konuya ilişkin yeni bir karar almamızı da gerekli kılmıştır. Zor durumlar zorunlu tedbirleri almayı gerektirir. Bu sorunun tüm taraflar açısından en az zarar görecek şekilde çözülmesine çalışılmaktadır. Alınan kararın sadece lisans ve ön lisans öğrencileriyle sınırlı olmadığı, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık gibi) ve ayrıca önemli miktarda yabancı uyruklu öğrencileri de kapsadığı unutulmamalıdır. Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin almış olduğu dersler, notlar, sınavlar, mazeretler de dahil olmak üzere bütün verilerin de bir merkezden yürütülmesi bu sürecin sıhhatli yürütülmesinin gerekliliğidir."

İntibak eğitimi

YÖK'ün açıklamasında, bu durumdaki öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumundaki eğitim öğretimin gerektirdiği intibak süreci kapsamında eğitimlerine devam edebileceklerine işaret edilerek, "Bu öğrencilerin aktarıldığı devlet üniversiteleri, gerekli gördükleri takdirde kendi marka değerini korumak maksadıyla ek dersler veya sınavlarla intibak sürecini gerçekleştirebilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu öğrencilerin aktarımları sonrasında aynı sınıflarda öğrenci mevcudu artışı yaşanmayacağı, eğitim kalitesinde ve niteliğinde herhangi bir düşme olmayacağı, üniversitelerin gerektiği takdirde şube açabileceği anlatılan açıklamada, yerleştirme yapılan devlet üniversitelerinde kapatılan vakıf üniversitelerinin kampüslerinin tahsisiyle fiziki mekan artışının söz konusu olduğu ve bu kapsamda gerekli diğer tüm tedbirlerin ilgili üniversitelerce alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu öğrenciler, her ne kadar nakledildikleri üniversitelerin diplomalarını alacak olsalar da diplomalarında ilk kayıt oldukları üniversitelerin de isimleri yazılı olacaktır. Bununla birlikte konuya ilişkin kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve eleştiriler dikkate alınarak bu yıla ve sadece bu öğrencilere mahsus olmak üzere başta vakıf üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin istedikleri takdirde yatay geçişteki taban puan şartını kaldırmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar, başta vakıf üniversitelerine olmak üzere yatay geçiş imkanı sağlayacak ve teşvik edecektir.

Yükseköğretim Kurulu olarak eğitim ve öğretimin ve diplomaların niteliğinin düşmemesine önem vermekteyiz. Yeni YÖK’ün son bir buçuk yıldan beri almış olduğu kararlar ve süreçler bunun teminatıdır. Son günlerde yaşamış olduğumuz şartlar dahilinde bile bunu gözetmekteyiz."

Kaynak: AA