KPSS+kimleri+etkileyecek?+KPSS+2010+iptal+mi+edildi?+

Kararda, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de çok sayıda kişinin eğitim bilimleri testinde tam puan aldığı iddiaları üzerine açılan soruşturma sonucunda bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği hatırlatıldı. Bu tespite göre şimdiye kadar yapılan tüm sınavlardan farklı olarak bu sınavda genel dağılımın dışına çıkıldığı anlatılan kararda, KPSS eğitim bilimleri sınavında 100 ve üzeri puan alan adayların standart sapmalarının genelde 1-2 olduğu ancak bu sınavda 5-6 olarak tespit edildiği belirtildi. Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca akademisyen bilirkişilere yaptırılan incelemeler ile dava konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmalarda aldırılan teknik raporlara yer verildi.

Yüzde 100 doğru sayısına son 3 yıldaki sınavlarda rastlanmamasına rağmen bu sınavda 350 kişinin yüzde 100 doğru sayısına ulaştığı ifade edilen kararda, tüm bu verilerin olağan dışı bir durumu gösterdiği, bu sonuçlara göre yapılacak uygulamalarda telafisi mümkün olmayan zararların oluşabileceği kanaat ve değerlendirmeleri sonucu 17 Eylül 2010 tarihli yürütme kurulu kararıyla 10 Temmuz 2010'da yapılan sınavın Eğitim Bilimleri bölümünün iptal edildiği kaydedildi. Sınavın Eğitim Bilimleri kısmının iptal edilmesine karşı açılan davalarda yerel mahkemelerce işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin kararların Danıştay 12. Dairesince de onandığı hatırlatılan kararda, "Buna karşın idarece Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarının iptal edilmediği görülmektedir." denildi.

2010 KPSS iptali kimleri etkileyecek?

İdare Mahkemesi bu kararını, Danıştay'ın bozma kararı üzerine almıştır.

2010 KPSS'nin kullandığı ve süreçten etkilenecek personel alımları şu şekildedir:

1- Kurumsal veya ÖSYM'nin yürüttüğü B grubu memur alımları (Sadece GY GK'nın etkili olduğu KPSS3 puanıyla alım yapılmıştır)

2- Sözleşmeli personel alımı (Sadece GY GK'nın etkili olduğu KPSS3 puanıyla alım yapılmıştır)

3- İşçi alımları (Sadece GY GK'nın etkili olduğu KPSS3 puanıyla alım yapılmıştır)

4- KPSS-A grubu alımları (Zira neredeyse tüm KPSS-A grubu puanlarının oluşumunda GY-GK testinin ağırlığı bulunmaktadır.)

5- Öğretmen alımları (Her ne kadar Eğitim Bilimleri testi iptal edilmiş olsa da, öğretmen alımları sadece iptal sonrası yapılan Eğitim Bilimleri testi puanıyla yapılmamıştır. O yıllarda, öğretmen alımlarında kullanılan KPSS10 puan türünde GY-GK'nın ağırlığı yüzde 60 idi.)

6- POMEM yoluyla polis alımları