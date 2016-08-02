Devlet Personel Başkanlığı'ndan KPSS açıklaması

Devlet Personel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Usulsüzlük iddiaları nedeniyle daha önce 'Eğitim Bilimleri' bölümü ÖSYM Yürütme Kurulu'nca iptal edilen 2010 KPSS'nin Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' kısımlarının da iptal edilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çalışma başlatılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla konu ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Çalışmalarımızda konuya ilişkin yargı kararları da göz önünde bulundurulmakta olup, haklarında herhangi bir şaibe bulunmayan kişiler açısından da bir mağduriyet oluşmaması için azami özen gösterilecektir. İlgili kurumlarla yapılacak istişareler sonucunda alınacak kararlar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.