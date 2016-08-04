Utan+Avrupa

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Avrupa'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı tepkisizliğini sert bir dille eleştirdi.

UTANÇ VERİCİ YAKLAŞIM

Bildt, yazdığı makalede Avrupa'nın Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine tepkisizliğini, "Avrupa, Erdoğan'ı savun" başlıklı yazısıyla eleştirdi. Bildt "Avrupa özellikle darbenin kendisiyle bağlı konulara yaklaşımını gözden geçirmezse ahlaki otoritesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. AB’nin 2013’teki Mısır darbesine karşı utanç verici yaklaşımı da bu alandaki pozisyonunu erozyona uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL UYUYOR MU?

Demokratik değerler üzerine kurulmuş bir bölgede darbelerin yeri olmadığına dikkati çeken Bildt, ''Brüksel uyuyor mu? Yoksa sadece bilgisiz mi?'' sorularının Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine ilgisizce karşılık veren Avrupa liderlerine sorulması gerektiğini vurguladı.