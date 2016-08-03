Libya'da intihar saldırısı: 10 asker öldü
Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen intihar saldırısında, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı en az 10 askerin öldüğü bildirildi.
TM'ye bağlı ordunun sözcüsü Ahmed el-Mismari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin batısındaki Kavarişe bölgesi yakınında bomba yüklü bir araçla TM güçlerinin hedef alındığını belirtti.
Mismari, saldırıda 10 askerin öldüğünü, 16 askerin yaralandığını ifade etti.
Libya Özel Kuvvetler Basın Ofisi Müdürü Riyad eş-Şuheybi ise saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 15 askerin yaralandığını ileri sürdü.
Saldırının sorumluluğunu Bingazi Devrimcileri Şura Konseyinin üstlendiği kaydedildi.