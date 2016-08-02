İsrail güçleri temmuzda 574 Filistinli'yi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin temmuz ayı içinde 574 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Geçen ekim ayında Filistin ayaklanmasının başlamasının ardından gözaltına alınan Filistinli sayısının ise 6 bin 900'e yükseldiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan 12'sinin kadın ve 111'inin 18 yaş altı olduğu bilgisi verildi.

İsrail hapishanelerindeki 7 bin Filistinli tutuklu arasında, 6 milletvekili, 13 kız çocuğu, 21 gazeteci, 49 kadın olduğuna değinildi.

Megiddo ve Ofer hapishanelerinde ise yaklaşık 350 Filistinli çocuğun tutuklu bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria arasındaki geçişlerin sağlanması için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapsını gözaltıları için adeta bir tuzak olarak kullandığı, Gazze karasularında avlanan balıkçılar hakkında soruşturma açtığını ve gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları nedeniyle geçen yılın ekim ayından bu yana bölgede gerginlik giderek artarken Batı Şeria ve Kudüs'ten hemen hemen her gün "İsraillilere saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurulan Filistinlilerin ölüm haberleri geliyor.AA