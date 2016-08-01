İran: Darbe girişimi kimin dost, kimin düşman olduğunu gösterdi
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin hangi ülkenin dost, hangi ülkenin düşman olduğunu gösterdiğini söyledi.
Tehran Times'ın haberine göre dün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'le bir araya gelen Velayeti, "Kimin dost, kimin düşman olduğu böyle zor zamanlarda belli oluyor" dedi.
"TÜRK HÜKÜMETİNİN VE TÜRK HALKININ YANINDAYIZ"
Ülkesinin darbecilere karşı Türk hükümetinin ve Türk halkının yanında durduğunu belirten Velayeti, Türk halkının darbe girişimi karşısında sergilediği tavrı hayranlıkla izlediklerini söyledi. Kaynak: DHA