İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. İran: Darbe girişimi kimin dost, kimin düşman olduğunu gösterdi

İran: Darbe girişimi kimin dost, kimin düşman olduğunu gösterdi

%C4%B0ran:+Darbe+giri%C5%9Fimi+kimin+dost,+kimin+d%C3%BC%C5%9Fman+oldu%C4%9Funu+g%C3%B6sterdi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin hangi ülkenin dost, hangi ülkenin düşman olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tehran Times'ın haberine göre dün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'le bir araya gelen Velayeti, "Kimin dost, kimin düşman olduğu böyle zor zamanlarda belli oluyor" dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN VE TÜRK HALKININ YANINDAYIZ"

Ülkesinin darbecilere karşı Türk hükümetinin ve Türk halkının yanında durduğunu belirten Velayeti, Türk halkının darbe girişimi karşısında sergilediği tavrı hayranlıkla izlediklerini söyledi. Kaynak: DHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarpt

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki:'Oh olsun, ölsen sevineceğim'

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

Şehit astsubayı 10 bin kişi uğurladı

Türkiye'den çok kritik sınır ötesi operasyonu! Temizlik için düğmeye basıldı

En Çok Okunanlar