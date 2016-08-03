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Hindistan'da köprü çöktü: 22 kişi kayıp

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Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu iki otobüsün nehre düştüğü, 22 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, Goga kentini Mumbai'ye bağlayan yoldaki tek şeritli köprünün bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sabah erken saatlerde çöktüğünü açıkladı.

Köprünün çökmesi sonucu iki otobüsün Savitri Nehri'ne uçtuğunu belirten Fadnavis, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin otobüsleri ve içindekileri hala bulamadığını kaydetti.

Eyalet yönetimine ait otobüslerde 18 yolcu, 2 sürücü ve 2 muavin bulunuyordu. (AA)

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