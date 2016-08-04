FETÖ okulunda din dersini papaz verdi 

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye’nin eski Mogadişu Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’in Afrika’daki yapılanmasına açtığı okullar ve kurduğu ekonomik ağla siyasi bir misyonerlik faaliyeti yürüttüğünü ve örgütün dini bir misyonla ya da yardım misyonuyla hareket etmediğini vurguladı.

HEDEF ZENGiN VE SiYASiLERiN ÇOCUKLARI

Örgütün Afrika’daki zenginlerin, bürokratların ve siyasetçilerin çocuklarını hedef alarak kıtada siyasi etkinlik kazanmaya çalıştığını vurgulayan Torun, “Gana gibi yarıya yakını Müslüman olan bir ülkede bile din dersini papaza verdiriyorlardı. Hiçbir dini kaygıları yok.” diye konuştu.

Macaristan’dan tam destek

Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin darbe girişimi sonrası FETÖ okullarını kapatmakla yerinde adımlar attığını söyledi.

Sudan cuntacıyı kovdu

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in FETÖ ile bağlantılı okulların kamulaştırılmasına yönelik karar aldığını belirti.