FBI çalışanı Çin'e gizli bilgi verdiğini itiraf etti

New York Times'ın haberine göre, Joey adıyla tanınan Çin asıllı ABD vatandaşı Kun Şan Çan mahkemede, Çinli bir devlet yetkilisine hassas bilgiler gönderdiğini açıkladı.

Başsavcı Preet Bharara yaptığı açıklamada, Çan'ın çifte ajanlık yaparak ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Çan ifadesinde, iletişimde olduğu Çinli yetkiliye birkaç kez gizli bilgi gönderdiğini, yanlış bir şey yaptığı için çok pişman olduğunu dile getirdi.

Bharara, Çan'ın Çinli devlet yetkilisi ve Zhuhai Kolion Teknoloji Şirketi ile ilişkisini yıllarca gizlediğini vurgulayarak, "Çan ve akrabaları, Kolion şirketiyle ilişkilerini kullanarak Çinli yetkililere bilgi aktarıyordu." dedi.

Çan'ın avukatı, müvekkilinin, ABD'yi sevdiğini ve çok pişman olduğunu dile getirdi.

ABD yasalarına göre yabancı bir ülke için ajanlık, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Çan'ın 21 ila 27 ay hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

FBI'da elektronik teknisyenliği yapan, "hassas ve gizli bilgiye erişim" konusunda görevli ve gerçek adı Kun Şan Çan olan Joey Çan, Çin'e hassas bilgi vermek suçundan tutuklanmıştı. Kaynak: AA