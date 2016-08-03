ABD'nin İran'a fidye ödediği iddiası

Wall Street Journal'ın (WSJ) isimleri verilmeyen Avrupalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin geçen ocak ayında İran'a aralarında Washington Post muhabiri Jason Rezaian'ın bulunduğu 4 Amerikalıyı serbest bırakması için 400 milyon dolar ödediği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu ödemenin ilk taksiti olan 400 milyon dolarlık anaparanın, yaptırımlar nedeniyle dolar kullanılması yasak olan İran'a aralarında avro ve İsviçre frangının yer aldığı diğer para birimleri cinsinden yapıldığı iddiasında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise 17 Ocak'taki açıklamasında, faiziyle 1,7 milyar dolara ulaşan geri ödemenin, İran'ın 1981'de savaş uçağı almak için ödediği ancak yaptırımlar gereğince dondurulan 400 milyon dolar karşılığında yapılacağını belirtmişti.

Buna karşın, ülkede tutuklu olan 4 Amerikalının Kerry'nin açıklama yaptığı gün serbest bırakılması dikkati çekti. İran basınında, ödemenin ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için yapıldığına yönelik haberlere de yer verilmişti.

- "Amerikalıların hayatı pazarlık meselesi yapıldı"

Bazı Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'ın Amerikalıların hayatını "pazarlık meselesi" yaptığını ileri sürdü. Arkansas Senatörü Tom Cotton, Başkan Barack Obama'yı, "Ayetullah'a ABD'li esirler için 1,7 milyar dolar ödeyerek, daha fazla Amerikalının tutuklanmasına sebebiyet vermekle" suçluyor.

Obama yönetimi ise İran'ın tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarını bırakmak için fidye istediğini kabul ederek, ödemenin bu amaçla yapılmadığını savunmayı sürdürüyor.

Diğer taraftan ABD Kongresi'nin, konuyla ilgili daha net bilgi talep ettiği Obama yönetiminin İran'a ek ödemeler yapmasını önleyecek yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi.AA