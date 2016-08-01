ABD ordusundan flaş darbe açıklaması!

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Yzb. Greg Hicks, Türkiye'de bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford Jr'nın , darbe girişimini en güçlü şekilde kınayacağını açıkladı.

Hicks, "ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford Jr, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında İncirlik'ten gerçekleştirilen koalisyon operasyonlarının simgelediği bölgesel güvenliğe ilişkin güçlü ortaklığımızın ve Türkiye'nin hem IŞİD karşıtı koalisyona hem de NATO ittifakına katkılarının önemini bir kez daha vurgulayacak" dedi.

Genelkurmay Başkanı Dunford, ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile de bir araya gelecek.