Türkiye deprem fay haritası: MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

MTA fay hattı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar bugün İzmir'de gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından fay hattı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve sorgulama ekranı haberimizde sizlerle.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

AFAD E-DEVLET FAY HARİTALARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yan tarafta bulunan Faylar kısmını ve Depremler kısmını ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay geçtiğini öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE DEPREM VE FAY HATLARI HARİTASI

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

MTA NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran’ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.

Kuruluşun görevleri ise;

Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek

Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak

Bulunan madenlerde etüt çalışmalarının yapılması ve işletme için uygun olup olmadığını anlamakla görevli olan kurumdur.