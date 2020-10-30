30 Ekim 2020 Cuma 15:14 | Son Güncelleme:
Depremde MW ne demek? Depremde MW açılımı nedir, ne anlama geliyor?
İzmir Seferihisar'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, 16.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Yaşanan deprem sonrası MW açılımı ve anlamı araştırılmaya başlandı. Depremde MW ne demek? Depremde MW ne anlama geliyor?
İzmir Seferihisar'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, 16.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ege bölgesi ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Yaşanan deprem sonrası MW açılımı ve anlamı araştırılmaya başlandı. Depremde MW ne demek? Depremde MW ne anlama geliyor?
DEPREMDE MW NE DEMEK?
MW: Moment Büyüklüğü anlamına geliyor.
Esas olarak depremin oluşumunun matematiksel bir modelinin yapılmasına karşılık gelir.