Teknofest canlı yayın izleme linki: Teknofest canlı yayın nereden izlenir?

TEKNOFEST, Gaziantep'te bugün başladı. 4 gün boyunca 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacak. 84 ülkeden başvuru gelen TEKNOFEST'te 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç yarışacak. Gösterileri ve yarışmaları kaçırmak istemeyenler canlı yayını takip etmek istiyor. Peki, Teknofest canlı yayın nereden izlenir?

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TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST etkinlikleri 27 Eylül’e kadar devam edecek. Yarışmaların geçen yıldan daha büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade etti. Varank, yarışmalara Kovid-19’a rağmen yurtiçi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

ANADOLU’YA YAYILACAK

Bakan Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin TEKNOFEST’te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi. TEKNOFEST’te yarışmacılara 3 milyon lira ödül dağıtılacak. Varank, şunları kaydetti: “Milli Teknoloji Hamlesi’nin toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu’ya yayılması gerekiyor, Anadolu’da çok kuvvetli bir potansiyel var. TEKNOFEST'i Anadolu’ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik.”

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