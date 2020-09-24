Teknofest Solo Türk gösterisi ne zaman? Teknofest Solo Türk gösterisi hangi günler var?

Teknofest Solo Türk gösterisi, izleyiciler tarafından bu sene de heyecanla bekleniyor. 2020 Teknofest bugün başladı. Pandemi nedeni ile ziyaretçilere kapalı olan Teknofest, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Teknofest Solo Türk gösterisi hangi günler var?

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Solo Türk Gösterisi, Teknofest'in ilk günü olan 24 Eylül'de 11:25 - 11:40 saatleri arasında gerçekleşti. 27 Eylül'e kadar devam edecek Teknofest'te diğer günlerin uçul takviminin yayınlanmasının ardından Solo Türk saat bilgisi haberimizin içerisine eklenecektir.

24 EYLÜL UÇUŞ TAKVİMİ

SOLO TÜRK HAKKINDA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 25 Kasım 2009 tarihinde çalışmaya başladığı ‘’Tek F-16 Uçağı ile Gösteri Uçuşu’’ programı kapsamında 14 Ocak 2010 günü üst düzey isimlerin kurucu ekip seçilmeleriyle organizasyona başlanmıştır. F-16 gösteri uçuşu ilk eğitim sortisi gerçekleşti ve eğitimini 20 Ağustos 2010 günü tamamlayarak Türkiye’nin ilk F-16 solo gösteri pilotu Hv. Plt. Bnb. Murat Keleş oldu.

Eğitimler diğer iki gösteri pilotunu arka kokpitte gözlemci olarak uçmasıyla icra edilmiştir. 2010-2011 Uçuş eğitim yılı başlangıcı 1 Eylül 2010 günü 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Hv. K.K. ORG. Hasan Aksay’a ilk gösteri uçuşu arz edilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 300 isim önerisiyle SOLOTÜRK ismi seçilmiştir.

Teknofest canlı yayın izleme linki: Teknofest canlı yayın nereden izlenir?

TEKNOFEST Atak Helikopterleri ve Redbull gösteri uçuşu saat kaçta, ne zaman? TEKNOFEST 2020 uçuş takvimi