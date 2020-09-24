TEKNOFEST Atak Helikopterleri ve Redbull gösteri uçuşu saat kaçta, ne zaman? TEKNOFEST 2020 uçuş takvimi

TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında çeşitli uçuş gösterileri gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin ilk gününde Solo Türk uçuş gösterisi yapıldı. TEKNOFEST Atak Helikopterleri ve Redbull uçuş gösterisi için ise ilgi oldukça yüksek.

TEKNOFEST ATAK HELİKOPTERLERİ UÇUŞ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Atak Helikopterleri uçuş gösterisi 24 Eylül Perşembe günü saat 11.45 ile 12.05 arasında yapılacak.

TEKNOFEST REDBULL UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

TEKNOFEST Redbull uçuş gösterisi ise Atak Helikopterlerinin hemen ardından saat 12.10 ile 12.25 arasında gerçekleştirilecek.

Gösteriler bu yıl online olarak takip edilebiliyor.

TEKNOFEST 2020 UÇUŞ TAKVİMİ

Teknofest canlı yayın izleme linki: Teknofest canlı yayın nereden izlenir?

Teknofest Solo Türk gösterisi ne zaman? Teknofest Solo Türk gösterisi hangi günler var?