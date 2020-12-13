13 Aralık 2020 Pazar 17:43 | Son Güncelleme:
Şile paprika tarifi! Şile paprika (peynirli biber ısıtması) nasıl yapılır?
Şile paprika tarifi ekran başında bulunan izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Balkan mutfağına ait olan yemek türlerinden biri olan Şile paprika tarifi MasterChef yarışmasında şeflerin yapılmasını istediği yemeklerde oldu. Şile paprika tarifi ve yapımı haberimizde.
Şile paprika tarifi, bugün MasterChef Türkiye'de yapılacak yemeklerden oldu. Kahvaltılarınıza lezzet katacak olan Şile paprika tarifi, Balkan mutfağına ait bir yemek olarak geçiyor. Diğer adı peynirli biber ısıtması olan Şile paprika tarifi ve yapımı...
ŞİLE PAPRİKA MALZEMELERİ
- 1 kilo tatlı köy biberi ya da çarliston
- 1 Su bardağı kırıklı ve yarım yağlı beyaz peynir
- 1 kahve fincanı zeytinyağı
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ŞİLE PAPRİKA TARİFİ
Köy biberlerini kor ateşte közleyin.
Közlenmiş biberlerinizin kabuklarını güzelce soyun.
Orta büyüklükte bir sahana, uçları sahanın ortasında birleşecek şekilde yan yana sıkıca dizin.
Biberlerinizin üzerine önce peynirlerinizi her yanına gelecek şekilde serpiştirin.
Zeytinyağını da gezdirip kapağını kapatın.
Kısık ateşte peynirler eriyene kadar pişirin.