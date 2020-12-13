Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Bugün MasterChef Türkiye'de şefler Kaymaçina tatlısı yapmalarını istedi. Balkan mutfağına ait olan bu tatlı hafif ve hoş kıvamı ile sofralarımızda yer alan lezzetler arasında yer alıyor. Makedonya ve Kosova'daki Türklerin ve Arnavutların Türkiye'ye göç etmesiyle beraber ülkemizde son dönemde popülerliği artmıştır. Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kaymaçina tarifi sizlerle...

KAYMAÇİNA TATLISI MALZEMELERİ

1 kg süt 6 adet yumurta 1 su bardağı şeker 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 paket vanilya

KAYMAÇİNA TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurta ve toz şekeri mikser ile köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Sütü bir tencerede hafif ısıtın. Yumurtaların üzerine azar azar dökün ve 2 dakika daha çırpın. Un ve vanilyayı da ekleyip tekrar çırpın. Karışımı yuvarlak bir borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabına alıp bir gece bekletin. Dilimleyerek servise sunun.