Mişoriz (Büryan) tarifi! Mişoriz nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mişoriz (Büryan) tarifi, izleyenlerin yakından takip ettiği konulardan oldu. MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan Balkan mutfağına ait yemekler yapmalarını istedi. Lezzetli bir akşam yemeği olan Mişoriz nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kuzu, dana veya tavuk etinden yapılan Mişoriz (Büryan) tarifi...

MİŞORİZ (BÜRYAN) TARİFİ MALZEMELERİ

750 gr tavuk eti (dilerseniz kuzu eti ile de yapılabilir) 2 su bardağı pirinç 3 su bardağı et suyu 1 adet havuç 1 adet kuru soğan 1 büyük domates Tuz, karabiber 1 yemek kaşığı tereyağ (et suyunun yağ oranına göre arttırılabilir)

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MİŞORİZ (BÜRYAN) TARİFİ

Tavukları yaklaşık 40 dakika düdüklüde haşlayın.

Pirinçlerin üzerine sıcak su ve tuz ilave ederek yarım saat bekletin.

Tencereye yağ, küçük doğranmış havuç ve soğanları alarak kavurun.

Domates rendesini ve karabiberi ilave edin.

Bol su ile yıkayarak suyunu süzdüğünüz pirinci ve tuzu ekleyerek kavurun.

Kavrulan pirinçleri ısıya dayanıklı bir tepsiye alarak üzerine etleri yerleştirin.

Suyunu ekleyerek 170 derce fırında pişirin.

Arzuya göre üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz tavukları tencereye yerleştirerek tencerede de pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.