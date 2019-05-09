Ramazan'da oruçluyken baş ağrısı neden olur? Baş ağrısını nasıl geçirebilirim?

Ramazan da baş ağrısı neden olur? sorusu halk tarafından merak ediliyor. Ramazan da oluşan baş ağrılarının sebebi olarak kan basıncındaki oynamalar gösterilebilir. Bunun dışında ani kan şekerinin düşmesi de baş ağrısı da yaratabilir. Ayrıca kronik baş ağrıları olan kişiler de saydığımız sebeplerden dolayı baş ağrısı çekebilirler. Sahur nedeniyle uyku düzeninin bozulmasıyla oluşan uykusuzluğun yarattığı stres, açlığın da eklenmesiyle baş ağrısı oluşabilir. Bu baş ağrılarına gerilim baş ağrısı denir.

RAMAZAN’DA BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Oruç tutmak çok çeşitli ağrılara neden olabilir. Bunların başında beslenme düzeninin değişmesi ve çok uzun süre aç kalınması nedeniyle oluşan, mide-barsak sisteminden kaynaklanan ağrıları sayabiliriz. Gene oruca bağlı olarak, kan basıncı oynamalarına bağlı birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumun da baş ağrısı olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Veya diğer bir örnek de bazı hastalarda, ani kan şekeri düşmesine bağlı olarak çok şiddetli baş ağrısı gelişebilir.

Kronik ağrısı olan kişilerde de oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir. Örneğin migren, buna verilecek en güzel örnek. Açlık, migrenin birçok türünü tetiklemektedir. Dolayısıyla bir migren hastası oruç sırasında ciddi migren ataklarıyla karşılaşabilir.

Oruç sırasında rastlanan bir diğer ağrı da gerilim baş ağrısı. Her ne kadar gerilim baş ağrısı farklı faktörlerle oluşsa da oruç sırasında; özellikle geceleri sahur nedeniyle uyku düzeninin bozulması nedeniyle oluşan uykusuzluğun yarattığı stres, açlığın da eklenmesiyle kişilerde gerilim baş ağrısına yol açabilir.

Oruç sırasında meydana gelebilen bir başka ağrı da ciddi anlamda kafeinli içeceklere bağımlılığı olan kişilerde rastlanan baş ağrılarıdır. Normalde baş ağrısı çekmeyen bu kişilerin, oruç nedeniyle kafeinli içeceklerin birden kesilmesi nedeniyle baş ağrısı çektiklerini biliyoruz.

Eğer daha önce hiç böyle bir ağrıyla karşılaşmadıysak, yani akut ağrı dediğimiz, ani başlayan ve vücutta meydana gelen herhangi bir bozukluğun habercisi olan bir ağrı varsa bunu ciddiye almak gerekir.

