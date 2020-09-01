Öğretmen atamaları yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk'un katılımlarıyla 20 bin Öğretmen Atama Kurası Çekiliş Töreni başladı. 48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Töreni canlı olarak takip etmek isteyenler hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Peki, öğretmen atama töreni hangi kanalda? Öğretmen atama sonuçları canlı nereden izlenir?

ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Öğretmen atama töreni canlı olarak Bakanlığın Youtube sayfasında yayınlandı. Kurayı kaçıranlar kaydedilen canlı yayını aşağıdaki sayfadan izleyebiliyor.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, “48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak” dedi.

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin sonuçlarını "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebileceğini duyurdu.

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabildi.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

Atama işlemleri, 1 Eylül 2020 tarihinde sonuçlandırılacak ve tercih başvurusunda bulunan adaylar atama sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile yine e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecektir.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu!