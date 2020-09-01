Öğretmen atama sonuçları taban puanları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik taban puanları 2020

Öğretmen atama sonuçları taban puanları, gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor. Sonuçların açıklanması ile taban puanları da merak konusu oldu.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlenmişti. Atama sonuçlarına göre oluşan taban puanları henüz açıklanmadı. Puanların liste olarak açıklanması durumunda haberimizin içerisine eklenecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nereden sorgulanır? E-devlet sözleşmeli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI TABAN PUANLARI 2020

Törende ekrana yansıyan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanlarından bazıları şu şekilde: