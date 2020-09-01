Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3561
  • 8,8016
  • 467.405
  • 1084.44
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Öğretmen atama sonuçları taban puanları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik taban puanları 2020
01 Eylül 2020 Salı 17:30 | Son Güncelleme:

Öğretmen atama sonuçları taban puanları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik taban puanları 2020

Öğretmen atama sonuçları taban puanları açıklandı mı" Sözleşmeli öğretmenlik taban puanları 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleşti. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. Atama töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlendi. Atamaların ardından gözler taban puanlarına çevrildi. Peki, öğretmen atama sonuçları taban puanları açıklandı mı?

Öğretmen atama sonuçları taban puanları, gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor. Sonuçların açıklanması ile taban puanları da merak konusu oldu.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlenmişti. Atama sonuçlarına göre oluşan taban puanları henüz açıklanmadı. Puanların liste olarak açıklanması durumunda haberimizin içerisine eklenecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nereden sorgulanır? E-devlet sözleşmeli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI TABAN PUANLARI 2020

Törende ekrana yansıyan sözleşmeli öğretmen atama sonuçları taban puanlarından bazıları şu şekilde:

LİSTENİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi
Başpehlivan sokak ortasında tabancayla öldürüldü
Kushner'dan şaşırtan iddia: Bir Arap ülkesi daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabilir
Yunanistan'a kaçacaklardı: Çeşme'de 3 FETÖ'cü jet skiyle yakalandı
Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule'den girişler başladı
MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi

MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tuta

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tutamadı!

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşın

Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda 3 yaşına bastı

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayın

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayında!