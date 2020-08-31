Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimine göre bugün tercih dönemi sona eriyor. Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

HANGİ BÖLÜME KAÇ ÖĞRETMEN ALINACAK?

Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.