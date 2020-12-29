Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Alan değişikliği atama sonuçları 2020 sorgulama

Alan değişikliği atama sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Öğretmen alan değişikliği atama başvuruları 7-11 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Peki, öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

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ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Takvimde atamaların 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşeceği belirtilmişti. Öğretmen atama sonuçları bugün erişime açılacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA İŞLEMLERİ

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuruda bulunmayanlar “Tercih ve Atama” sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

1. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

2. Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak;“Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.” , “ Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

3. Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

4. Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar “Ön Başvuru” sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

5. 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler” başlıklı 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.” denildiğinden alan değişikliği tercih başvurularının onaylama işlemlerinde anılan madde hükmü dikkate alınacaktır.

6. Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dahil edilecektir.

7. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.