Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü tarafından 2020 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayınlandı. 2021 Ocak dönemi iller arası tayine başvurmak isteyen öğretmenler atama takvimini incelemek istiyor. Peki, 2021 Ocak dönemi iller arası tayin ne zaman? Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı?

MAZERETE BAĞLI TAYİN NE ZAMAN?

Başvurular 4-8 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek.



Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

MAZERET DURUMLARI

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler