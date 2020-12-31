Milli Piyango 2021 sonuçları belli oluyor... Kazandıran ilk rakamlar açıklandı!

Milli Piyango 2021 çekilişi sonucu heyecanla bekleniyor. Milli Piyango çekilişi saat 14:30’da başladı ve kazandıran ilk rakamlar belli oldu. 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran rakamlar açıklandı. Milli Piyango 2021 sonuçları sorgulama işlemi 31 Aralık 2020’de çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da yapılabilecek. Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz....

İŞTE İLK KAZANDIRAN RAKAMLAR

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513

120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252

8216776

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

6868570

8662322

8208946

8410699

3607765

2430848

0054528

8771885

8496208

3293200

0147175

6192272

4574408

6598220

3525852

0543397

6163466

5637318

9464593

7668484

1063841

7598453

0120602

5573827

4514241

7513568

5343144

2673558

9779237

5033310

6043516

8435398

7228475

3287408

7941287

5578986

6113186

8992925

6473045

8030054

8185373

5273667

3141336

6604382

5014089

6614112

8143449

9466949

0284497

3486359

8420720

5353755

7734711

4000983

8136777

1043593

1014552

2469477

2241904

1026503

8869260

6270583

5039054

1873881

8470330

7021036

4680712

8847732

0450018

6784022

9880133

8933727

0786936

4205629

7323640

6773340

0713871

4360705

5366274

0114162

7317131

0576041

7365671

2065509

8403758

1775967

5736042

1157117

8029979

6307073

3771577

1459687

0446093

1874973

5588952

6721769

2655324

9974242

8262645

9038629

9263321

6712418

1547575

8918929

4403852

9547332

3591595

4402282

3765126

5269349

6715992

1359249

2113463

7278627

2435156

2007565

2173621

2905146

1598362

8300282

7778084

7250758

8071834

9311213

3210518

6294100

2672133

5134027

0088099

1880874

1677398

9008270

2188790

2564400

7590540

1833479

2306574

1345919

7552536

9827433

6141864

8320190

1729822

1824840

1807011

0578848

5608858

6983267

0714901

8225238

4486106

5024733

8951308

4612249

3935614

9923625

6062663

2533602

0520879

3526591

3599221

2240019

4814109

6441164

6134714

7840515

8600455

4486419

3044607

2148445

6862196

7689234

9943868

5676786

3774787

2904023

8883834

5142877

5547646

9709801