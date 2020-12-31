Milli Piyango 2021 sonuçları belli oluyor... Kazandıran ilk rakamlar açıklandı!
Milli Piyango çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu yılın son Milli Piyango çekilişi, öğle saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar kazandıran numaralar belirlenmeye devam edecek. Milli Piyango 2021 sonuçları kazandıran ilk rakamlar açıklandı. 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran rakamlar belli oldu. İşte Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango 2021 çekilişi sonucu heyecanla bekleniyor. Milli Piyango çekilişi saat 14:30’da başladı ve kazandıran ilk rakamlar belli oldu. 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran rakamlar açıklandı. Milli Piyango 2021 sonuçları sorgulama işlemi 31 Aralık 2020’de çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da yapılabilecek. Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz....
MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI
İŞTE İLK KAZANDIRAN RAKAMLAR
10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
0691011
4001754
5979616
0512389
1981937
6087564
5164794
3014604
8215939
4743712
9242476
6460939
0894591
9973378
9289810
9899874
0880807
6441284
5228109
2915185
6692569
4399558
5851982
9861669
9267039
0928162
0106598
3402648
8686639
7722537
6343481
0982520
5142621
8824549
1817607
5885277
8856005
4938985
9135344
6552587
1376436
0337447
9333522
3718191
7481420
8853344
1493282
4342372
2756377
7861988
1860949
4701534
5610241
1003303
4217450
2692740
1750484
0869903
2729157
2638064
5340214
8749220
8806311
2275828
2325717
1460987
3630314
6202321
8750392
2955066
6969682
0206075
5599555
0553050
1158652
8211932
7393495
1065184
9308903
5393884
0979843
3930517
0929389
0290712
5085054
7092858
0929604
7137156
5323128
8970760
6064002
1146786
6556644
7028178
4326654
6024890
8777482
7758994
2238384
9405513
120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
9989608
9226048
9751643
9986763
7686590
4482473
6338587
5787953
4714334
2309341
3312378
9499197
5367672
3612599
8628569
1149804
4308593
1259479
6354870
5308813
3447800
4860396
8248960
6352764
6505152
0786427
9074687
4031812
3043636
9186926
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
5529827
3011373
6215270
8491366
9927578
6015846
8209463
7975438
0878248
1091609
10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
3813252
8216776
5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
6868570
8662322
8208946
8410699
3607765
2430848
0054528
8771885
8496208
3293200
0147175
6192272
4574408
6598220
3525852
0543397
6163466
5637318
9464593
7668484
1063841
7598453
0120602
5573827
4514241
7513568
5343144
2673558
9779237
5033310
6043516
8435398
7228475
3287408
7941287
5578986
6113186
8992925
6473045
8030054
8185373
5273667
3141336
6604382
5014089
6614112
8143449
9466949
0284497
3486359
8420720
5353755
7734711
4000983
8136777
1043593
1014552
2469477
2241904
1026503
8869260
6270583
5039054
1873881
8470330
7021036
4680712
8847732
0450018
6784022
9880133
8933727
0786936
4205629
7323640
6773340
0713871
4360705
5366274
0114162
7317131
0576041
7365671
2065509
8403758
1775967
5736042
1157117
8029979
6307073
3771577
1459687
0446093
1874973
5588952
6721769
2655324
9974242
8262645
9038629
9263321
6712418
1547575
8918929
4403852
9547332
3591595
4402282
3765126
5269349
6715992
1359249
2113463
7278627
2435156
2007565
2173621
2905146
1598362
8300282
7778084
7250758
8071834
9311213
3210518
6294100
2672133
5134027
0088099
1880874
1677398
9008270
2188790
2564400
7590540
1833479
2306574
1345919
7552536
9827433
6141864
8320190
1729822
1824840
1807011
0578848
5608858
6983267
0714901
8225238
4486106
5024733
8951308
4612249
3935614
9923625
6062663
2533602
0520879
3526591
3599221
2240019
4814109
6441164
6134714
7840515
8600455
4486419
3044607
2148445
6862196
7689234
9943868
5676786
3774787
2904023
8883834
5142877
5547646
9709801