Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında kısıtlamanın genişletilip genişletilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Hafta içi sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİYOR MU?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının gelip gelmediği henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Bugün Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin şu açıklamalara yer verildi:

"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."