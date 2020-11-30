Geçen hafta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alışveriş merkezilerinde de kısıtlamaların uygulanacağını belirtmişti. Ülkemizde artan vakalar sonrası tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta açıklıyor ve kapanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor.

AVM'LER KAPANACAK MI?

AVM'ler kapanacak mı sorusuna yanıt bugün düzenlencek olan Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Geçen hafta İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirü tedbirlerini açıklamıştı. Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak" açıklamasında bulundu.

Kuaförler kapanacak mı, son durum nedir? Kuaförler ve berberler kapalı mı?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

Alışveriş Merkezi çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Bu saatler dışında AVM’ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS GENELGESİ

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.