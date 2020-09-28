Gelinim Mutfakta mantı tarifi! Gelinim Mutfakta mantı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni haftaya yeni yarışmacıları ile başladı. Gelinim Mutfakta'da günün menüsü mantı olarak belirlendi. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda hafta boyunca en yüksek puanı alan 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta mantı tarifi sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA MANTI MALZEMELERİ

3 su bardağı un 1 su bardağı su 1 adet yumurta 1 tutam tuz 1 su bardağı un (Yoğurmak için) 300 gr. kıyma 1 adet kuru soğan – rende 1 yemek kaşığı kuru reyhan Tuz Karabiber 2 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı Kuru reyhan Yoğurt 2 diş sarımsak

GELİNİM MUTFAKTA MANTI NASIL YAPILIR?

Hamur için olan tüm malzemeleri bir kapta yoğurun. Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin. Hamuru 2 bezeye bölün. Hamuru ince açın ve küçük kareler olacak şekilde kesin.

İç harç için kıyma, rende soğan, kuru reyhan, tuz ve karabiberi yoğurun.

Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın.

Derin bir tencereye 10 su bardağı suyu ve tuzu koyup, kaynatın. Hazırladığınız mantıları kaynayan suya atıp 7 – 8 dakika haşlayın.

Yoğurt sos için; sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın.

Domates sos için; bir sos tenceresinde salça, tereyağı ve zeytinyağını karıştırın. Kuru reyhan ekleyip, kenara alın.

Mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak servis edin.