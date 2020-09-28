Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca kimdir? Ümran Tunca ve kayınvalidesi nereli?

Gelinim Mutfakta, Kanal D ekranlarından yayımlanmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk günün Gelinim Mutfakta'da yeni yarışmacı Ümran Tunca iddialı bir şekilde stüdyoya giriş yaptı. Yeni yarışmacıyı merak eden vatandaşlar Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi hakkından bilgi almak istiyor. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran, cuma günü elenen Sinem yerine geldi.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACISI ÜMRAN TUNCA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca yarışmaya Denizli'den katılıyor. 1979 doğumlu, 10 yıllık evlidir. 1,75 boyunda olan Ümran Tunca, 58 kilodur.

Yarışmada bugünden itibaren hünerlerini sergileyecek olan Ümran Hanım getirdiği imalı hediyelerle güne damga vurdu. Ayrıca günün yemeği olan mantı için kavurduğu et de bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Detaylı bilgiler açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.