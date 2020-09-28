Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Eylül puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kayınvalideleri ve Onur Büyüktopçu tarafından veriliyor. Her gün farklı konseptte hazırlanan yemekleri tadan kayınvalideler, en güzel tabağı seçmeye çalışıyor. Bugün yarışmaya Ümran ve kayınvalidesi Fatoş Hanım yeni katıldı ve gelir gelmez gelinler arasında kıyasıya rekabet başladı. Gelinim Mutfakta gün birincisi haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanın alıp çeyrek altının sahibi Ayşe oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Haftanın en yüksek puanın alarak 5 altın bileziğin sahibi olan yarışmacı 89 puanla geçen haftanın birincisi Zeynep oldu.