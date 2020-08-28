Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 Aşure günü bugün mü?

2020 yılı Aşure günü için geri sayım sona eriyor. Müslüman alemi için önemli bir yeri bulunan Aşure gününde vatandaşlar tencere tencere aşure pişirecek ve komşuları ile paylaşacak. Bu mübarek günde aşure günü orucu tutulacak ve diğer ibadetler de eksiksiz bir şekilde yerine getirilecek. Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharremin 10'uncu günü idrak ediliyor. Muharrem'in 10. günü yarın (29 Ağustos Cumartesi günü) idrak edilecek. Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu olarak da bilinen Aşure günü orucu, Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere tavsiye ediliyor. Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecektir.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olması bakımından önemlidir. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan Muharrem ayı, savaşmanın haram kılındığı dört haram aydan biridir. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir ve Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir. Müslümanlara bu ayın 9-10 ya da 10-11'inci gününde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.

MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?

Muharrem ayının ilk günü hicri yılın ilk günüdür. İslam dünyası için dönüm noktası sayılan Hicret hadisesi, Muharrem ayının ilk gününde gerçekleşmiştir. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin bollaştığı bir aydır. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure günüdür. Mübarek ve bereketli bir gündür. Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Kerbelâ'da şehid edilmesi üzerine muharrem ayı başka bir anlam kazanmış, bir matem günü olmuştur.

Aşure günü ile ilgili hadisler: Aşure günü okunacak dualar nelerdir?

Hz. Ömer'in halifeliği döneminde, Müslümanlar arasında önem atfedilen bir gün olan Hicret'in gerçekleştiği gün, hicri yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir. Müslümanların ortak bir takvim kullanması ihtiyacından kaynaklı olarak Hicri takvime geçilmiştir.

Aşure günü fazileti nedir? Aşure günü anlam ve önemi ne?

Peygamber Efendimizin "Allah'ın ayı" diye nitelediği Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri yılbaşı da olan Muharrem ayının birinci günü ile 1441 hicri yılından, 1442 hicri yılına girilmiş olacak.

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Aşure günü çekilecek tesbihler neler? Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?