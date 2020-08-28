En güzel, anlamlı aşure günü kutlama mesajları yayında! Dualı ve resimli aşure günü mesajları ve sözleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi günü idrak ediliyor. Bereketin ve ihsanın her daim üzerinde olmasını niyaz eden Müslümanlar, sevdiklerine en güzel, anlamlı aşure günü mesajları gönderecekler. Özellikle resimli aşure günü mesajları göze de hitap ettiği için daha fazla etki bırakacaktır. Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah olarak tanımlanmış, Cenabı Allah'ın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlerin üzerinde olduğu bir aydır.

EN GÜZEL, ANLAMLI, DUALI, RESİMLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure günü fazileti nedir? Aşure günü anlam ve önemi ne?

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Lezzetli Aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri: Tam ölçülerle aşure tarifi nasıl yapılır?

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Allahu Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

Aşure günü çekilecek tesbihler neler? Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?

Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Aşure günü ibadetleri nelerdir?

Aşure orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure orucu orucu niyeti nasıl yapılır?