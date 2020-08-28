Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü bu yıl 29 Ağustos tarihine denk geliyor. Bu mübarek günde yardımlaşmak ve çeşitli ibadetlere yönelmek Müslümanlar için önem arz ediyor. Aşure günü ibadetleri de söz konusu zaman dilimini en verimli şekilde kullanmak isteyen müminlerin yöneldiği rutinlerden oluşuyor. Aşure günü namazı da bunlardan biridir ve kuşluk vakti veya öğle ile ikindi arasında kılınabilir.

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Aşure günü, en az 10 Müslüman’a birer selam veya bir Müslüman’a 10 selam verilir. Fakir fukara sevindirilir.

Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine’n-nebiyyine ve’l-mürselin. Salavatü’l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain.

Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa da "La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil-azıym" denir. Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidayeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için dua edilir.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

İlim öğrenmeli; Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

Lezzetli Aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri: Tam ölçülerle aşure tarifi nasıl yapılır?

Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Dua Okunmalı;

10 defa şu dua okunur:

'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'

Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır.

Sadaka vermek sünnettir, iba­dettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka­dar sadaka ve­ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu­ruldu. (Şir'a)

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin Hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise aşure geleneği adı verilir. Aşure adı, İbranice onuncu anlamındaki “asor” kelimesinden gelmektedir. Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik gösterir.Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir.

Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hala uygulanan aşure geleneği günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.

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