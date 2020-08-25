25 Ağustos 2020 Salı 21:03 | Son Güncelleme:
Tam ölçülerle aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Lezzetli Aşure malzemeleri listesi ve püf noktaları...
Aşure günü yaklaşıyor. Hicri Yılbaşı ile beraber Muharrem ayı da geçtiğimiz hafta başlamıştı. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen aşure günü bu yıl 29 Ağustos tarihine denk geliyor. Aşure yapacak olanlar şimdiden aşure malzemeleri listesi yapmaya başladılar. Nefis bir aşure tarifi için tam ölçülerle yapmak oldukça önemlidir.
Mübarek Muharrem ayına geçtiğimiz hafta girdik. Bu ay içerisinde aşure günü idrak ediliyor. Özellikle ev hanımları şimdiden aşure malzemeleri listesi yapmaya başladılar. Bereket ayı olarak görülen bu zaman diliminde dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Tam ölçülerle aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri ikram yapacak olanlar için önem arz ediyor.
AŞURE MALZEMELERİ
- 500 gr.buğday
- 2,5 lt su
- 350 gr. toz şeker
- 200 gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut
- 200 gr. haşlanmış fasulye
- 100 gr. sarı üzüm
- 8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)
- 100gr. dolma fıstığı
- 1 çay bardağı süt
- 2 çorba kaşığı gül suyu
- Şamfıstık tozu
- 100 gr. pikan cevizi
- 100 gr. turna yemişi (cranberry)
- Kuşüzümü
- Dolma fıstığı
AŞURE TARİFİ YAPILIŞI
- Buğdayı, nohutu ve fasulyeleri birkaç su yıkayıp suyunu süzelim
- Aşurelik buğdayı kaynar su ile akşamdan ıslatalım.
- Ayrı kaplarda nohut ve kurufasulyeyi de soğuk su ile akşamdan ıslatalım
- Ertesi gün nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşacak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım.
- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım.
- Haşlanan buğday, nohut ve fasulyeleri bir tencereye alalım.
- Üzerlerine yetecek sıcak su ilave edelim (Bakliyatlara piştikten sonra soğuk su ilave ederseniz çok zor pişer)
- İçine şekeri, tavla zarı iriliğinde doğranmış portakal kabuğunu, havucu, kayısı ve kuru üzümü ilave ederek ağır ateşte aşure özleşip kıvamlanana dek arada bir karıştırarak kaynatalım. (Bu arada suyu veya şekeri az gelirse azar azar sıcak su ve şeker ilave edelim)
- Aşureyi ateşten almadan 5 dk önce 1-2 çorba kaşığı nişastayı 1/2 su bardağı su ile ezerek ilave edelim.
- Elmayı ve portakalı soyup küçük küpler halinde doğrayarak küçük doğranmış incirleri ilave edelim.
- Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım.
- İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım.
- Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.