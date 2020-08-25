Tam ölçülerle aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Lezzetli Aşure malzemeleri listesi ve püf noktaları...

Mübarek Muharrem ayına geçtiğimiz hafta girdik. Bu ay içerisinde aşure günü idrak ediliyor. Özellikle ev hanımları şimdiden aşure malzemeleri listesi yapmaya başladılar. Bereket ayı olarak görülen bu zaman diliminde dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Tam ölçülerle aşure tarifi yapılışı ve malzemeleri ikram yapacak olanlar için önem arz ediyor.

AŞURE MALZEMELERİ

500 gr.buğday 2,5 lt su 350 gr. toz şeker 200 gr. ayıklanmış ve haşlanmış nohut 200 gr. haşlanmış fasulye 100 gr. sarı üzüm 8 adet kuru kayısı (minik doğranmış) 100gr. dolma fıstığı 1 çay bardağı süt 2 çorba kaşığı gül suyu Şamfıstık tozu 100 gr. pikan cevizi 100 gr. turna yemişi (cranberry) Kuşüzümü Dolma fıstığı

AŞURE TARİFİ YAPILIŞI