Aşure günü okunacak dualar: Aşure günü ile ilgili hadisler nelerdir?

Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Bereketli bir zaman dilimi olduğuna inanılan bu özel günün betimlemesini yapan Aşure günü ile ilgili hadisler bulunuyor. Mümin vatandaşlar Aşure günü okunacak dualar vasıtasıyla ibadet edecekler.

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif ) Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif ) Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif) Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah’ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif) Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif ) Aşure günü, on Müslüman’a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif) Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah’ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah’ u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Muharrem Ayı’nda oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre (sevaba) kavuşur. (Hadis-i Şerif) Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve’l-Terhib) Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif) Bir başka hadisi şerifte de Aşûra günü yapılması faydalı olan işler de şöylece izah edilmiştir: “Bir kimse Aşura günü boy abdesti alır ise, ölüm hariç, hiç hasta olmaz” “Bir kimse Aşura günü gözlerine sürme çeker ise, sene boyunca göz ağrısı görmez”.

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AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sadece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veya (9.-10.-11.) günleri tutulur. Muharrem’in birinci ila onuncu günü de dahil her gün okunan duâ, sabahleyin üç defa okunacak. İşrakten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rekat namaz kılınacak. Her rekatte Fatiha-yı şerifeden sonra elli bir (51) adet İhlas-ı şerif okunur. Mekruh olmayan bir vakitte 2 rekat namaz kılınacak. Her rekatte Fatiha-yı şerifeden sonra on bir (11) İhlas-ı şerif okunur. Bol bol istiğfâr edilecek. 70 (yetmiş) defa;“Hasbüna’llahu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masir” denilecek. “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilecek. Türkçe Anlamı: Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim. Gusl abdesti alınacak. On mümine selâm verilecek. Hasta bir kimse ziyâret edilecek. En az bir mü’mine iftar ettirilecek ki bütün müminlere iftar ettirilmiş olur. O gün eve, getirilen rızık artırılacak. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır. Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 (bir) defa Zümer suresi okunacak.

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