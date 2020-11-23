24 Kasım Öğretmenler Günü kampanyaları neler? Öğretmene özel indirimler neler?

24 Kasım Öğretmenler Günü kampanyaları gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Öğretmenler Günü için geri sayım sona eriyor. Öğretmenlerin onore edildiği bu özel günde öğretmenler adına bazı kampanyalar düzenlenebiliyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla öğretmenler için indirim kampanyası düzenlediklerini açıkladı. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü kampanyaları...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAMPANYALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tren biletlerinde yüzde 50, PTT kargo fiyatlarında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını, PTT AŞ'nin de yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacağını bildirdi.

Çeşitli markalar ve hediyelik ürün satan birçok yer Öğretmenler Günü'ne özel belli oranlarda indirim uyguluyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.