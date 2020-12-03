Son zamanlarda artan koronavirüs vaka sayısıyla birlikte yeni tedbirler alınmaya başlandı. 20 yaş altı gençlere belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkamayan gençler de genelge ile belirlenen yasal saatlerini merak ediyorlar. 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor? 20 yaş altı özel araçla seyahat edebilir mi? İşte tüm merak edilenler..

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİYOR?

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 20 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.

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20 YAŞ ALTI ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Genelge kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olanlar hakkında;

* 'Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.'

* '20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.' ifadeleri yer aldı.