Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirliğe gitmek hangi illerde yasak, cezası ne kadar?

Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle hem Türkiye genelini kapsayan yasaklar hem de il bazlı yasaklar getirildi. Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde Valilikler yeni yasaklar getirdiler. Bunlardan biri de misafirliğe gitme yasağı. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirliğe gitmek hangi illerde yasak?

MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?

Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.