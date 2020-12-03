65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

Kabine Toplantısını ardından açıklamalardan bulunan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının kısıtlamalarının genişletildiğini açıklamıştı. Koronavirüs salgınını ülkemizde en aza indirmek amacıyla alınan bu karar doğrultusundan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tedbirler kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Peki, 65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 Yaş üstü vatandaşlar daha önce alınan karalar saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların bu saatler içerisinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MAZERET LİSTESİ

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Şehirler arası seyahat yasağı var mı, ne zaman? Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabiliyor? 20 yaş altı özel araçla seyahat edebilir mi?

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen

Yukarıdaki mazeretleri sağlamayan kimselerin özel araçlarıyla seyahat etme imkanı olmayacak. Bu maddelerin dışında olan kimselerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.