09 Kasım 2020 Pazartesi 17:21 | Son Güncelleme:
10 Kasım Atatürk resimleri: En güzel, en iyi, farklı, bayraklı Atatürk resimleri burada!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü geldi çattı. Bu sene de 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına törenler düzenlenecek. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşımlar yapmak için en güzel Atatürk fotoğraflarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, en iyi, farklı, bayraklı Atatürk resimleri burada...
10 Kasım Atatürk resimleri gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. 10 Kasım'da saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde milyonlarca vatandaş Atatürk'e olan minnetini göstermek ve anmak için törenlere katılacak, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar gerçekleştirecek. İşte en güzel, en iyi, farklı, bayraklı Atatürk resimleri sizlerle...
EN GÜZEL ATATÜRK RESİMLERİ