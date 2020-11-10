10 Kasım mesajları: En anlamlı, duygusal, yeni ve farklı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü... Milyonlar Atatürk'ü 82. ölüm yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyor. Saat 09:05'te gerçekleşen saygı duruşunun ardından vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler 10 Kasım mesajlarını araştırıyor. İşte en anlamlı, duygusal, yeni ve farklı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları...

EN ANLAMLI VE DUYGUSAL 10 KASIM MESAJLARI

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

82 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 82. kez başın bir kere daha sağ olsun.

Atatürk'ün beni görmek demek sözü ve benim naçiz vücudum sözü nasıl? İşte Atatürk'ün unutulmaz sözleri...

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında, güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!"

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."

“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”

“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”

“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”