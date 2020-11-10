Atatürk'ün beni görmek demek sözü ve benim naçiz vücudum sözü nasıl? İşte Atatürk'ün unutulmaz sözleri...

Atatürk'ün beni görmek demek sözü ve benim naçiz vücudum sözü, bugünün en çok aranan sözleri arasında yerini aldı. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü... Milyonlarca vatandaş Atatürk'ü rahmet, saygı ve özlemle anıyor. Atatürk'ün fotoğraflarını ve sözlerini paylaşmak isteyenler arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki, Atatürk'ün beni görmek demek sözü ve benim naçiz vücudum sözü nasıl?

ATATÜRK'ÜN EN ÇOK PAYLAŞILAN SÖZLERİ

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.

ATATÜRK'ÜN UNUTULMAZ SÖZLERİ

Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.

10 Kasım mesajları: En anlamlı, duygusal, yeni ve farklı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

Amerika, Avrupa ve bütün uygarlık dünyası bilmelidir ki Türkiye halkı her uygar ve kabiliyetli millet gibi kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu haklı kararı bozmaya yönelik her kuvvet, Türkiye'nin ebedi düşmanı kalır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.

Bizce, Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim.

Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.

Anadolu, en büyük hazinedir.