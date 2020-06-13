Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. 12 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?
13 Haziran 2020 Cumartesi 09:50 | Son Güncelleme:

12 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu?

12 Haziran 2020 reyting sonuçları açıklandı mı" 12 Haziran reyting sıralaması sonuçları belli oldu mu"

TV seyircisi her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları için sıkı bir takip içerisinde. Bir önceki akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasından hangisinin en çok tercih edilip izlendiğini öğrenmek istiyor. Reyting sıralaması listesi de sabahın erken saatlerinden itibaren belli oluyor. 12 Haziran reyting sonuçları ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ise haberimizin içerisinde yer alıyor.

12 Haziran 2020 reyting sonuçları için nasıl bir sonucun çıkacağı merakla bekleniyor. Her akşam TV ekranlarından seyirci ile buluşan çeşitli yapımlar arasından bazıları, izleyici tarafından bariz şekilde daha çok izleniyor. Hal böyle olunca da reyting sıralaması listesinde üst sıralara yerleşmiş oluyor. Güncel reyting sonuçları ile ilgili veriler haberimizde…

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran 2020 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sıralaması verileri belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir. Reyting listesini beklerken haberimizin devamında yer alan geçen haftaya ait sonuçları inceleyebilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.

Merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
Maçka Parkı'nda doktorun boğazını kesmişti... O olayda yeni gelişme
Malatya'da iki yük treni çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
TSK'dan gövde gösterisi!

TSK'dan gövde gösterisi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

Gıdada büyük hile! Bakanlık tek tek açıkladı

Gıdada büyük hile! Bakanlık tek tek açıkladı