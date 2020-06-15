14 Haziran reyting sonuçları yayında! En çok izlenen yapımlar reyting sonuçları ile belli oldu!

Reyting sonuçları adeta televizyon ekranlarının nabzını tutuyor. Her gün düzenli şekilde yayınlanan reyting sıralaması listesinde, o güne ait en çok izlenen dizi, film ve programlar gözler önüne seriliyor. Dün akşamın belirgin şekilde daha çok izlenen yapımları ise yine bu verilerle duyurulacak. 14 Haziran reyting sonuçları detayları haberimizde...