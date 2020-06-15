15 Haziran 2020 Pazartesi 10:51 | Son Güncelleme:
14 Haziran reyting sonuçları yayında! En çok izlenen yapımlar reyting sonuçları ile belli oldu!
14 Haziran 2020 tarihli reyting sonuçları dün akşam televizyon ekranlarında en çok hangi yapımların izlendiğini gösteriyor. Haftanın son günü olan pazar gününde yine birbirinden iddialı dizi, film ve programlar vatandaşlarla buluştu. Bunların arasından izlenme oranı çok olanlar reyting sıralaması listesinde zirvede yer aldı. Güncel reyting sonuçları ile ilgili bilgileri haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.
Reyting sonuçları adeta televizyon ekranlarının nabzını tutuyor. Her gün düzenli şekilde yayınlanan reyting sıralaması listesinde, o güne ait en çok izlenen dizi, film ve programlar gözler önüne seriliyor. Dün akşamın belirgin şekilde daha çok izlenen yapımları ise yine bu verilerle duyurulacak. 14 Haziran reyting sonuçları detayları haberimizde...